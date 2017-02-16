X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ta trafik sı: 1 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 06:52
Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

'ta meydana gelen trafik sında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabataş yönüne giden Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8750 plakalı otomobil, Dolmabahçe Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yana devrilen araçtaki sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddedeki trafiği durdurdu, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışmalara başladı. Kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle caddede ulaşım durdu. ya karışan araç çekiciye yüklendikten sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

BENZER HABERLER