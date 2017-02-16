Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabataş yönüne giden Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8750 plakalı otomobil, Dolmabahçe Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yana devrilen araçtaki sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddedeki trafiği durdurdu, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışmalara başladı. Kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle caddede ulaşım durdu. Kazaya karışan araç çekiciye yüklendikten sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.