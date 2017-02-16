‘Dayakçı üniversiteli kızlar’ o geceyi anlattı

Hasibe H., okuldan tanıdığı Kübra T.’nin Twitter’dan attığı kıskançlık mesajı üzerine tartışmanın başladığını söyledi.

Trabzon'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra evlerine gelen 3 kızdan 2'sini döven üniversiteli Hasibe H., Mihriban Y. ve Nurçin Ç., HABERTÜRK'e konuştu. KTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Hasibe H. (25), okuldan tanıdığı Kübra T.'nin Twitter'dan attığı kıskançlık mesajı üzerine tartışmanın başladığını söyledi.

'HAKARET VE KÜFÜR ETTİLER'

Paylaşımı gösterdiği ev arkadaşı Mihriban Y. ile Kübra T. arasında Twitter üzerinden atışma yaşandığını belirten Hasibe H., "Kübra, bana ve Mihriban'a yönelik ağır küfür ve hakaretlerde bulunup ev adresimizi istedi. Evin adresini aldılar, 3 kız eve geldiler. 2'si bize saldırdı. Onları etkisiz hale getirince, olmaması gerekenleri yaptık. Eve girip bizi tehdit ettiler, dövdüler. Bize saldırdıkları için özür dilemelerini istedik. Daha önce de tweet'lerde aramızda video muhabbeti olduğundan bu anı da videoya çekeceğimizi söyledik ve çektik."

KTÜ Metalurji Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mihriban Y. (19) ise "Bana karşı sosyal medya üzerinden onurumu kırıcı hakaret etmeleri, küfürlerde bulunmaları, eve gelerek bizi dövmeye başlamaları ve bana 'Yetim' ve 'Basit' demeleri çok ağırıma gitti. Özürlerini videoya çekip Twitter'dan yayınlayacaktık. Böyle bir olay olmasını istemezdim ancak karşı tarafın ağır tahrikleri neticesinde olay buralara kadar geldi. Olayın videosunu kızgınlıkla sosyal medyadan paylaştım, 2 dakika sonra da pişman olup kaldırdım" ifadesini kullandı. 3 kız da evlerine gelip kendilerine saldırmaya çalıştıkları iddiasıyla Kübra T. ve Esra K.'dan şikâyetçi olduklarını söyledi.

Evlerine gelen 2 genç kızı dövüp videosunu paylaşan 3 üniversiteli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Habertürk)