Diyarbakır'da bombalı 2 araç ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, Hani İlçesinde düzenlenen operasyonda, bombalı eylemde kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan, 1'i motosiklet olmak üzere 2 aracın ele geçirildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Hani İlçesinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 14 Şubat 2017 günü saat başlayan Bayrak-40 Şehit Uzman Jandarma 3'üncü Kademe Çavuş Serdar Akın müşterek birlik operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.



AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

"Operasyon kapsamında, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 104 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 40 adet 9 mm'lik tabanca fişeği, 2 takım leşker kıyafeti, 1 adat Yaesu marka el telsizi, 4 bin 700 lira nakit para ile yaklaşık 650 kilo muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi. 27 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyeti ile Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 10 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 7 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 1'i tutuklanmış, 5'i gözaltına alınmış, 4 kilo toz esrar, 35 kilo kubar esrar ve 8 karton kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1'i motosiklet olmak üzere 2 araç ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, teroristlerce 130 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1'i mutfak, 3'ü piknik tüpü olmak üzere 4 adet tüp yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 47 kilo toz, 450 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 697 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."