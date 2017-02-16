Dünyayı artık Türkiye şekillendirecek

IRC Yönetim Kurulu Başkanı Miliband: Türkiye başkalarının seçimlerini belirleme noktasında da çok önemli bir rol üstlenecek ve aynı zamanda 21. yüzyılın ve küresel dünyanın nasıl gelişeceğinde de belirleyici bir rol oynayacak.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve International Rescue Committee (IRC) Yönetim Kurulu Başkanı David Miliband, Türkiye'nin başkalarının seçimlerini belirleme noktasında çok önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "(Türkiye) Aynı zamanda 21. yüzyılın ve küresel dünyanın nasıl gelişeceğinde de belirleyici bir rol oynayacak." dedi.

Miliband, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece turizm açısından değil, birçok açıdan kendisi için özel bir ülke olduğunu söyledi.

David Miliband, Türkiye'nin, olağan dışı tarihi, geleneği ve konumu itibarıyla Doğu ile Batı'yı buluşturan çok mühim bir lokasyona sahip olduğuna işaret etti.

DÜNYAYI ARTIK TÜRKİYE YÖNLENDİRECEK

Şu anda küresel siyasette çok büyük belirsizlikler bulunduğunu belirten Miliband, şöyle devam etti:

"Türkiye karşı karşıya kaldığı güçlüklerle nasıl başa çıkacak ve bu başa çıkma şekli de aslında 21. yüzyılın gidişatını belirleyecek. Türkiye başkalarının seçimlerini belirleme noktasında da çok önemli bir rol üstlenecek ve aynı zamanda 21. yüzyılın ve küresel dünyanın nasıl gelişeceğinde de belirleyici bir rol oynayacak. Avrupalı ve Amerikalı ekonomistler, çıkardıkları endekslerde küresel belirsizliklerin son 30 yılın en üst seviyesine çıktığını göstermişler. Küresel siyasette çok büyük değişiklikler söz konusu. Bu gibi değişiklikler de hem Türkiye gibi ülkeleri hem de diğer ülkeleri etkilemekte."

DÜNYA NASIL ŞEKİLLENECEK

Bazı sorunların devam ettiğini aktaran Miliband, "Örneğin, ABD'nin küresel düzenin öncülüğünü yapma noktasındaki rolünün nasıl şekilleneceği, AB'nin şeklinin, boyutunun nasıl değişeceği? Uzmanlar bu durumu, demokratik normların düşüşe geçmesi olarak tanımlıyor. Diğer taraftan Çin'in nasıl bir rol oynayacağı... Bunun yanında, İstanbul, Dubai, Doha gibi şehirleri mi Ortadoğu olarak belirleyeceğiz yoksa Yemen ve Suriye gibi ülkeleri mi Ortadoğu olarak ele alacağız? Bunlar önemli sorular." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YÜKÜ PAYLAŞILMALI

Miliband, Türkiye'nin global mülteci krizinin ya merkezinde ya da yanında olduğunu dile getirdi. Kendisinin de mülteciler için çalışan bir kurumda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Miliband, "Türkiye'deki Suriyelilerin 300-400 bini kamplarda ama bunun 2,5 milyona yakını, çeşitli kentlere dağılmış durumda. Bu mülteci krizinin çözümü ancak barışın inşasıyla olabilir. Fakat durum şu ki bu krizlerin kaynağıyla daha iyi bir şekilde ilgilenilmeli ve Türkiye'nin yükü paylaşılmalı." şeklinde konuştu.