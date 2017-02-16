Efsane vapur sahibini arıyor

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan Şehit Caner Gönyeli isimli yolcu vapuru, sahibinden.com'da yeni sahibini arıyor.

İnternet üzerinden satışa çıkarılan 35 yıl boyunca Eminönü-Kadıköy hattında yüzbinleri taşıyan efsane vapur yeni 3 şubatta internetten satışa çıkarıldı. Deniz İşletme Müdürlüğü'nden dört yıl önce ihale ile satın alınan Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle sahibinden.com üzerinden 3 Şubat'ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmelerinin ve mimarların talip olduğu belirtildi. Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978 yılında yapılan Şehit Caner Gönyeli vapurunda Kaptan Köşkü'nün yanı sıra, dört büyük salın ve suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut.

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