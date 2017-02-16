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ARKADAŞINA GÖNDER Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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'da bıçaklı : 1 ölü, 1 yaralı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 07:15 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 07:16
Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'da iki grup arasında çıkan da bıçaklanan iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde Y.E.Y. ve kardeşi S.Y. ile Ahmet Kahraman (20) ve Eren Tunç (19) arasında tartışma çıktı.

Tarafların sosyal medya hesaplarındaki küfürleşme yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede ya dönüştü.

Kavga sırasında Kahraman ve Tunç'u bıçakla yaralayan Y.E.Y. ve S.Y, olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Y.E.Y. ve S.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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