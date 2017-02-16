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'da şüphesiyle 28 kişi hastaneye kaldırıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 08:50 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 08:50
Konya'da zehirlenme şüphesiyle 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'da zehirlenme şüphesiyle 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Kentte bir fabrikada çalışan işçilerden 28'i şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

'da bir fabrikada çalışan işçilerden 28'i şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3. Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çalışan 28 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan işçiler için fabrikaya polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme nedenleri tespit edilemeyen bu kişiler, kent merkezindeki bazı hastanelerde tedavi altına alındı.

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