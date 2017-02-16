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Meteoroloji'den krtik hava durumu uyarısı!

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 19:51 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 19:57
Meteoroloji'den krtik hava durumu uyarısı!
Meteoroloji'den krtik hava durumu uyarısı!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. İşte son hava durumu raporları...