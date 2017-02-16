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- - 16 Şubat 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 22:53
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 16 Şubat 2017
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 16 Şubat 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 487'nci hafta çekilişi yapıldı. bu hafta kazandıran numaralar 6, 10, 28, 29, 47 ve 53 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 948 bin 957 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 487'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 6, 10, 28, 29, 47 ve 53 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 948 bin 957 lira 20 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 35 kişi 13 bin 647 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 578 kişi 199 lira 45'er kuruş, 3 bilen 54 bin 602 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 876 bin 397 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 356 bin 692 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 758 bin 140 lira 71 kuruş kamuya aktarılacak.

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