Sarhoş şoför ve patronuna 350 bin liralık dava!

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 2016 yılbaşı sabahı yolda tuzlama çalışmaları yapan üç karayolu çalışanının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Servet Bozkurt ile aracın işleteni Babur Arslan Turizm şirketine 350 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Ali OKTAY-Sabah

Hayatını kaybeden Selahattin Karaman'ın ailesinin açtığı davada sürücü Servet Bozkurt'un karlı ve ıslak zeminde 140-150 kilometre hızla seyir halinde ve 1.71 promil alkollü olarak kaza yaptığı belirtildi. Kazada Selahattin Karaman ile birlikte AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan'ın amcasının oğlu Alican Gürkan ve Abdullah Ceylan hayatını kaybetmişti.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir süre önce açılan davaya göre 1 Ocak 2016 sabahı Selahattin Karaman ve yanındaki iki karayolu çalışanı, karla mücadele için görevi gereği TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridinde bekliyorlardı. Karayollarına ait kar küreme kamyonun yanında beklerken 34 TA 2103 plakalı Servet Bozkurt'un yönetimindeki araç, emniyet şeridinde bekleyen üç karayolu çalışanı ile kar küreme kamyonuna çarptı. Kazada Selahattin Karaman, Alican Gürkan ve Abdullah Ceylan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Servet Bozkurt'a, İstanbul Anadolu 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan dava açıldı. Sürücü Servet Bozkurt mahkemede, "Bu kazayı yaptığım için pişmanım ve çok üzgünüm" dedi. Mahkeme, kazada asli ve tam kusurlu, ayrıca 1.71 promil alkollü olan sanık Servet Bozkurt'un bilinçli taksir suçunu işlediğini belirterek 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

350 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT



Kazada hayatını kaybeden Selahattin Karaman'ın ailesi, ceza mahkemesinin kararıyla birlikte İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 350 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Sürücü Servet Bozkurt ile Bozkurt'un kullandığı ticari nitelikteki aracın işleteni Babur Arslan Turizm şirketine açılan davada Selahattin Karaman'ın eşi Lale Karaman 80 bin lira, oğlu ve iki kızı için 150 bin lira, annesi babası ve iki kardeşi için 120 bin lira manevi tazminat istendi. Dava dilekçesinde Selahattin Karaman'ın vefatıyla eşi Lale Karaman'ın tek başına kaldığı ve tüm zorlukları tek başına yüklenmek zorunda kaldığı anlatıldı. Sürücü Servet Bozkurt'un karlı ve ıslak zeminde 140-150 kilometre hızla seyir halinde ve 1.71 promil alkollü olarak kaza yaptığı belirtildi. Selahattin Karaman'ın ardından kazada hayatını kaybeden diğer iki kişinin ailesinin de manevi tazminat davası açabilecekleri öğrenildi