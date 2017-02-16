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Savcının hesabını bile klonlamışlar

ZAFER HALATÇI ZAFER HALATÇI
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017
Savcının hesabını bile klonlamışlar
Savcının hesabını bile klonlamışlar

İstanbul'da çok sayıda vatandaşın, bilgileri dışında hesaplarından para çekildiği şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Selahattin Kanbur soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 30 kişilik çetenin bilgisayarlarında, soruşturmayı yürüten savcı Kanbur'un bilgileri de çıktı.

İstanbul'da çok sayıda vatandaşın, bilgileri dışında hesaplarından para çekildiği şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Selahattin Kanbur, 3 ay süren teknik ve fiziki bir soruşturma başlattı. Liderliğini Metin E.'nin yaptığı şebekenin, banka çalışanı İsmail Y. aracılığıyla bankacılık sisteminden milyonlarca kişiye ait bilgileri aldığı ve bankaların Müşteri Hizmetleri numaralarını klonladığı tespit edildi. Telefonla aradıkları vatandaşların şifrelerini öğrenen şebeke 150 kişiden 13 milyon lira topladı. Gözaltına alınan 30 kişilik çetenin bilgisayarlarında, soruşturmayı yürüten savcı Kanbur'un bilgileri de çıktı.