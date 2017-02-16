Son dakika: Trabzon'da eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı Trabzon'da etkisini göstermeye devalm ediyor. Trabzon'da etkili kar dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda güçlük ve sıkıntı yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda 17 Şubat Cuma günü eğtim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulandı.