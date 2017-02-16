Tartıştıkları kadınları darbeden üniversite öğrencileri hakkında soruşturma

Trabzon'da, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra evlerine çağırdıkları 2 kadını darbettikleri iddia edilen üniversite öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan araştırma sonucu olaya H.H, M.Y. N.Ç. ile bir öğrencinin daha karıştığı belirlendi. Bunun üzerine rektörlük 4 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL KİMLİĞİNE ZARAR VERDİLER

Öğrenciliğe yakışmayan ve üniversitenin kurumsal kimliğine zarar veren davranışlar gerekçesiyle disiplin yönetmeliğinin uygulanacağı, soruşturmanın ardından öğrencilere ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

Trabzon'da önceki gün sosyal medya üzerinden tartıştıkları K.T. ve E.T'yi evlerine çağırıp darbeden üniversite öğrencileri, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlamıştı.