Uğur Acar'ın yargılandığı davaya devam edildi

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşının, Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada ifade veren Uğur Acar, "Olayla ilgim yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce iddiaya göre bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yakan Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuksuz sanık Uğur Acar katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.

UĞUR ACAR: KAZAEN OLDU...



Duruşmada Uğur Acar'ın avukatı Bayram Bayazıt, "Olay kazaen meydana gelmiştir. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru maktulün çok alkollü olduğunu, olay sonrasında gelen sağlık görevlilerine maktulün kendisinde bir şey olmadığını söylediğini belirtti. Sanık Uğur Acar ile maktul akrabadır, aralarında böyle cinayet işleyecek husumet yoktur. Bu nedenle beraat istiyoruz" dedi.



Uğur Acar, "Ramazan Kaya yakın akrabamızdır. Kendisiyle hiçbir husumetimiz yoktur. Onu öldürmek gibi bir davranış içinde olamayız. Olayla ilgim yok. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.



Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ise "Eşim alkollü değildi, bilinci yerindeydi. Diğer sanıkların da olaydan sonra bilinçleri yerindeydi. Ayrıca sanıkların bahsettiği gibi yakın akrabalık yoktur. Dededen kurulan bağla uzaktan akraba olurlar. Akrabalık bağına sığınmasınlar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Savcının mütalaayı hazırlamak için süre istemesinin ardından duruşma ertelendi.