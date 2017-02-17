Antalya'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaybolduktan 46 gün sonra cesedi bulunan Murat Ünal'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 13 şüpheliden Harun V, Derya V, Süleyman C, Beytullah A, Emre A, Tuğrul Ç, Seyfi Ö. ve avukat Hicran C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Seyfi Ö. serbest bırakıldı, diğer 7 kişi ise mahkemeye gönderildi.

Harun V, Derya V, Süleyman C, Beytullah A, Emre A, Tuğrul Ç. ve Hicran C, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette gözaltı işlemleri süren diğer 5 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal'dan (34) bir daha haber alınamamış, ailesi onun bulunması için polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayın ardından yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Ünal'ın parçalanmış ve çürümüş cesedi, Değirmenli Mahallesi'ndeki İshak Seydi Türbesi yakınında ormanlık alanda 14 Ocak'ta çobanlar tarafından bulunmuştu.

Cinayet olayını aydınlatmak için özel ekip kuran Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve aralarında Antalya Barosuna kayıtlı Hicran C'nin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına almıştı. Daha sonra bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 13'e yükselmişti.