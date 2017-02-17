Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dağda 3 gündür mahsur kalan 3 keçi, bir buçuk saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, çoban Ramazan Yıldız, Köprübaşı Yardere mevkisindeki 70 metrelik uçurumun kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan keçileri için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri, Manisa Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile kurtarma operasyonu başlattı.

Mahsur kaldıkları 3. günde 10 kişilik ekibin bir buçuk saatlik çalışmaları sonucu kurtarılan keçiler, çobana teslim edildi.