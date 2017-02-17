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Kayak Merkezi'de mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 23:16
Karacadağ Kayak Merkezi'de mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı!
Karacadağ Kayak Merkezi'de mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı!

’nın ilçesindeki kayak merkezi ’da kayak yapmaya giderek mahsur kalan yaklaşık 700 kişilik grup kurtarıldı.

Diyarbakır, ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı kayak merkezine jandarma, 112 sağlık ekipleri iş makineleri yönlendirildi. Öğrenci ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Belediye Başkanlığı kriz masası oluşturarak bölgeye yönlendirdiği çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarına başladı.

Olay yerine ulaşan askerler ise öğrencilere kumanya dağıttı. Kayak merkezinde fenalaşan öğrenciler greyder yardımı ile ambulansa yetiştirildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kayak merkezi yolu trafiğe açıldı. İş makineleri yardımı ile açılan yolda öğrenci servisleri kurtarıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan, "Ekiplerimizle birlikte ancak şuanda kayak merkezine ulaşarak yolu açtık. Şuan iş makinelerimiz çalışıyor burada. Mahsur kalan öğrencilerimizin sağlıklı evlerine yetişmesi için ekiplerimiz çalışmakta" dedi.

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