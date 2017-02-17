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’da 200 kişi mahsur kaldı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 20:26
Karacadağ’da 200 kişi mahsur kaldı!
Karacadağ’da 200 kişi mahsur kaldı!

'nın İlçesi'nde 1919 rakımlı Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya gidenler, dönüşte tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 200 kişinin mahsur kaldığı bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kurtarılmaları için yönlendirildi.

Çoğunluğu Diyarbakır'dan olmak üzere, 'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kayak Merkezi'ne, kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup, dönüşte kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Otobüslerde bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan grup, telefonla yardım istedi.

Çocuklarının mahsur kaldığını öğrenen ailelerin endişeli bekleyişi devam ederken, Valisi Güngör Azim Tuna, bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleriyle birlikte iş makineleri sevk edildiğini açıkladı.

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