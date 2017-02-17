X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Koyun etinden tabanca çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Koyun etinden tabanca çıktı

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 09:54
Koyun etinden tabanca çıktı
Koyun etinden tabanca çıktı

Adana'da bir kasap dükkanındaki tüm gövde koyun eti içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri görevlilerince, Kocavezir Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında, bir kasap dükkanı içerisinde yapılan aramada, tüm gövde koyun eti içerisine gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.