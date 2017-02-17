Koyun etinden tabanca çıktı

Adana'da bir kasap dükkanındaki tüm gövde koyun eti içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri görevlilerince, Kocavezir Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında, bir kasap dükkanı içerisinde yapılan aramada, tüm gövde koyun eti içerisine gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.