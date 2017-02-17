Üniversite öğrencisi Banu Kuru'nun pencereden atıldığı iddia edildi

İstanbul'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Banu Kuru'nun yurt arkadaşları tarafından pencereden atıldığı iddia edildi.

İstanbul'da kaldığı kız yurdunda, tartıştığı oda arkadaşları tarafından yurdun penceresinden atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Banu Kuru, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kuru'nun dayısı Mustafa Yıldırım, "Yeğenimin olayına intihar görüntüsü verilmek isteniyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Tartıştığı iki arkadaşı ve yurt yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduk, şikayetçi olduk" dedi.

İKİ GÜN ÖNCE HUSUMETLİ OLDUĞU ODA ARKADAŞLARI İLE TARTIŞTI

İstanbul Ataşehir'de bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite ikinci sınıf öğrencisi Banu Kuru, daha önceden aralarında husumet bulunan oda arkadaşı iki kız ile iki gün önce tartıştı. Tartıştığı kız öğrenciler tarafından yurdun penceresinden atıldığı öne sürülen Kuru, kaldırıldığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AİLE YURT YÖNETİCİLERİ VE 2 KIZ ÖĞRENCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı öğrenir öğrenmez Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'ne bağlı Alaseher Mahallesi'nden İstanbul'a giden ailesi, yurt yöneticileri ve olaya karıştığı iddia edilen 2 kız öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

"OLAYLA İLGİLİ İNTİHAR SÜSÜ VERİLMEK İSTENİYOR"

Banu Kuru'nun dayısı, aynı zamanda Gürgentepe Alaseher Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, olayla ilgili intihar görüntüsü verilmek istendiğini, ancak bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacaklarını söyledi.

Yeğeninin halen hastane yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü ve şuurunun da kapalı olduğunu belirten Mustafa Yıldırım şunları söyledi:

"Yeğenimin kaldığı yurtta oda arkadaşlarıyla daha önceden sorunları vardı. Olay meydana gelmeden önce yeğenim ağabeyini telefonla arıyor, kızlar tarafından rahatsız edildiğini söylüyor. Ağabeyi yurdu arıyor, kardeşinin odasının ayrılması için talepte bulunuyor. Yeğenim daha sonra yurt müdürünün de yanına gidiyor. Ancak ilgilenilmediğini düşünüyoruz. Odadan çıkıp gelmiş bu yönde bilgimiz var. 'İntihar süsü' veriliyor olaya. Ama öğrendiğimize göre olay bambaşka. Tartıştığı kızların yeğenimi camdan attığına yönelik iddialar var. Bunların araştırılmasını istiyoruz. Oda arkadaşı 2 kızdan ve yurt yönetiminden şikayetçi olduk. Yeğenimin şuuru kapalı olduğu için henüz ifadesi alınmadı. Avukatımızla gerekli hukuk mücadelesine başlayacağız, bu işin peşini bırakmayacağız."