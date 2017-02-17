Yangında 13 aylık bebek yanarak can verdi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, tek katlı binada ilk belirlemelere göre sobadan çıkan yangında, 13 aylık Bilal bebek yanarak can verdi.

Camikebir Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında 20 yaşındaki İbadet Tosun, çocukları 13 aylık Bilal bebek ile 4 yaşındaki Barbaros'u evde bırakarak markete gittiği sırada tek katlı binada yangın çıktı. Çocukların ve sobanın bulunduğu odada başlayan yangında alevleri gören 4 yaşındaki Barbaros kardeşini de çekerek odadan çıkmak istedi. Ancak kardeşini çekmeye gücü yetmeyince kendini dışarıya attı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ!

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Marketten dönen anne İbadet Tosun evinin yandığını görünce çocuklarının içeride olduğu söyleyerek alevler arasına dalmak istedi. Çevredekiler İbadet Tosun'u güçlükle engellerken, itfaiye yangına müdahale etti. Tek katlı ev itfaiyenin çabasına karşın yanarken, içeri giren görevliler 13 aylık Bilal bebeğin yanmış cesediyle karşılaştı. Bu arada, işten eve dönen baba Cem Tosun, evinin yandığını ve çocuğunun öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bilal bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.