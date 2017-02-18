Bursa'da tarlada korkunç infaz

Bursa'da tarla içerisinde silahla öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi.İddiaya göre, tarlaya çalışmaya gelen çiftçiler 42-43 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. Çiftçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri şahsın tabanca ile karın ve göğüs bölgesinden vurularak öldüğünü ve kimliğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Polis ekipleri kayıp şahısların ailelerini tek tek arayarak teşhis etmeye çalışırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.