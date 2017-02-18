Çantasından ölüm notu çıktı

Beyoğlu'da yaşam koçu Beki Çukran Erikli'yi silahla öldüren Sinem Koç'un çantasında, 'Bu kadın şeytanı gösteriyor. Uykularımı ve mutluluğumu çaldı. Böyle bir insanın yaşamaması gerek' yazılı bir not çıktı. Katil zanlısı kadının yatak odasında da benzer 11 not kağıdı ile 38 mermi bulundu.

Meleklerle Yaşamak kitabının yazarı, yaşam koçu Beki Çukran Erikli(48), geçen 15 Aralık'ta Beyoğlu'da ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde, merdivenin altına saklanan Sinem Koç(32) tarafından silahla öldürüldü. 'Meleklerle iletişim kurma' adı altında ücret karşılığında seminerler de veren Erikli'yi öldüren Sinem Koç, annesi P.A.'nın ihbarı üzerine Küçükçekmece'de aracının içinde silahla birlikte yakalandı.

ÇANTADA GİZEMLİ NOT

Koç'un çantasında ulaşılan ve 'Ben Sinem Koç' başlığını taşıyan notta, "Bu şahıs şeytanı gösteriyor. Hayatım çok zor bir hal almaya başladı. Bu kadın uykularımı ve mutluluğumu çaldı. Enerji alanı açılınca bir daha eskisi gibi olmanın imkanı yok. Bu kadını öldürdüm ve şimdi kendimi öldüreceğim. Kendimi öldürmemle, kardeşlerimi ve çocukları da kurtardım. Çocukların şeytan görmemesi için böyle bir insanın yaşamaması gerek" yazdığı bildirildi. Koç'un yatak odasında da bu nota benzer 11 not kağıdı ve 38 mermi ele geçirildi.

"KARAR VERDİM VE ÖLDÜRDÜM"

İfadesinde Erikli'yi 4 yıldır tanıdığını aktaran Sinem Koç, "Seminerlerine başka isimlerle katıldım. 'Karanlığı atın, ışığa yol açın' sloganıyla seminerler düzenledi. Takipçisiydim. Enerji alanım da açıldı. Ancak sonradan bedenen ve ruhen rahatsız olmaya başladım. Şeytan insanın kafasını karıştırıyor. Maktul de insana şeytanı gösteriyor. Bana da şeytanı gösterdi. Akli dengem yerinde değil. Son 4 aydır örümcekler, şeytanlar ve başka varlıklar görmeye başladım. Başka insanların da şeytanı görmemesi için 2 ay kadar önce maktulü öldürmeye karar verdim ve öldürdüm" dedi. Ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istenen Sinem Koç'un ruhsatsız silahı nasıl ele geçirdiğinin tespit edilemediği anlatılan savcılık iddianamesinde, cezai ehliyeti olup olmadığının mahkemenin takdirinde olduğu belirtildi.