İşkence yaptıkları genci diri diri gömdüler

Adana’da Halil Süslü ve kardeşi Mehmet Sait Süslü, kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri Gökhan Nas’ı işkence yapıp, bayılttıktan sonra diri diri toprağa gömerek öldürdüler.

Adana'da Halil Süslü ile kardeşi Mehmet Sait Süslü, kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri Gökhan Nas'ı işkence yapıp bayılttıktan sonra diri diri toprağa gömerek öldürdüler. Adana polisi, koltuklarında kan lekesi olan terk edilmiş bir otomobilden şüphelenerek inceleme yaptı. Elde edilen bilgiler ışığında korkunç cinayeti ve faillerini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Mehmet Sait Süslü, cinayeti nasıl işlediklerini ve cesedi gömdükleri yeri gösterdi. Polis, Gökhan Nas'ın cesedini inşaat molozlarının döküldüğü çöplükte buldu. Cesedin gömüldüğü yer kayalarla kapatılmıştı.

ÖLDÜ DİYE GÖMDÜLER

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağı Bahçelievler Mahallesi kum ocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Pimapen işi yapan Halil Süslü, kardeşi Mehmet Sait Süslü ve Gökhan Nas, bir kişinin evinin pencereleri yapmak için anlaştı. Gökhan Nas, ev sahibinden avans olarak 6 bin 800 lira para aldı ancak süslü kardeşlere bu paranın sadece 300 lirasını verdi. Dolandırıldıklarını anlayan Süslü kardeşler, Gökhan Nas'ı inşaat molozlarının döküldüğü alana götürüp darp ettiler. Aldığı darbelerle bayılan Gökhan'ın öldüğünü zanneden iki kardeş, toprağa kazıp dövdükleri adamı gömdüler.

KAN İZLERİ ELE VERDİ

Sabah saatlerinde Güneşli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan 01 DPP 54 plakalı bir araçta kan izlerini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri otomobilin plakasından araç sahibine ulaştı. Otomobil sahibi, "Ben aracımı Mehmet Sait Süslü'ye verdim. 10 gündür o kullanıyor" diye ifade verince, polis bu kez Mehmet Sait Süslü'yü gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Mehmet Sait Süslü suçunu itiraf ederek, "Gökhan bizi dolandırdı. Korkutmak için bir iki tokat attık. Yere düştü. Öldü zannettik. Cesetten kurtulmak için gömdük" dedi.

HALİL SÜSLÜ ARANIYOR

Mehmet Sait Süslü'nün verdiği ifade doğrultusunda hareket eden Adana polisi, belirtilen yerde yaptıkları kazıda Gökhan Nas'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, katil zanlısı Halil Süslü aranmaya başlandı. Bu arada Gökhan Nas'ın gömüldükten önce mi, sonra mı öldüğü Adlı Tıp kurumu raporundan sonra ortaya çıkacak.