Sivas'ta korkutan yangın!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Şeyhler Mahallesi'nde bulunan üç katlı binada emekli öğretmen Bedir Akgül'e ait olan üçüncü kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

İlçe halkı da yangının söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.