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ARKADAŞINA GÖNDER Uşak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü
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'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 07:57
Uşak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü
Uşak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

’ta pazar yerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'Cuma Pazarı' olarak bilinen semt pazarında esnaflık yapan İsmet ve Mevlüt Buyurgan isimli şahıslara, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi. Ağır yaralanan şahıslar hastanelere sevk edilirken hayatlarını kaybetti.

Kalabalık içinde yapılan saldırı sonrası, saldırganların olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçarak kayıplara karıştığı öğrenilirken, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

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