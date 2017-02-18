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kararı ile aranan 133 kişi na alındı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 18:53
Yakalama kararı ile aranan 133 kişi gözaltına alındı!
Yakalama kararı ile aranan 133 kişi gözaltına alındı!

, ve 'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kararı ile aranan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 133 kişi na alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri bu sabah haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve kararları bulunan kişileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 48'i kent merkezinde olmak üzere 3'ü kadın toplam 104 kişi yakalanarak göz altına alındı. Zanlılar polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan Emniyet Müdürlüğü de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve bulunan 8 kişiyi na alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk ederken, 'da ise yine polisin yaptığı çalışmalarda 21 kişinin yakalandığı bildirildi.

Konya, Karaman ve Aksaray'da toplamda 3'ü kadın toplam 133 kişinin adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

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