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ARKADAŞINA GÖNDER Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü
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İHA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 01:59
Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü
Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü

’da ı tarafından kazayla le başından vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Çakırkadı köyünde Ferhan Y'nin (11) oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan ı Burak A. (17) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Burak A.'nın, yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Ferhan Y.'nin elinde oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Burak A, başından ağır yaralanmış ve 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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