Arkadaşını havalı tüfekle öldürdü

Bartın’da arkadaşı tarafından kazayla havalı tüfekle başından vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Çakırkadı köyünde Ferhan Y'nin (11) oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan arkadaşı Burak A. (17) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Burak A.'nın, yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Ferhan Y.'nin elinde oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Burak A, başından ağır yaralanmış ve 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.