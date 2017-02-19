Aydın'da deve güreşi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Deve Güreşleri Festivalini izleyen iki grup arasında çıkan kavgada kesici aletle yaralanan 2 kişiden 1'i öldü.

Organize Sanayi Bölgesi girişindeki alanda düzenlenen Nazilli 8. Deve Güreşleri Festivalini izleyen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahri Onhan (28) ve Emrah Buhran (32) kesici aletle yaralandı. Yaralılardan Onhan, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti. Emrah Burhan'ın tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli A.T. (26) ve M.K'yi (26) gözaltına aldı.