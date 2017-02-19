X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Aydın'da deve güreşi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 23:22
Aydın'da deve güreşi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da deve güreşi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

'ın ilçesinde Deve Güreşleri Festivalini izleyen iki grup arasında çıkan kavgada kesici aletle yaralanan 2 kişiden 1'i öldü.

Organize Sanayi Bölgesi girişindeki alanda düzenlenen 8. Deve Güreşleri Festivalini izleyen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahri Onhan (28) ve Emrah Buhran (32) kesici aletle yaralandı. Yaralılardan Onhan, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti. Emrah Burhan'ın tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli A.T. (26) ve M.K'yi (26) gözaltına aldı.

BENZER HABERLER