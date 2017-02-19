Diri diri gömdüler, yakalanınca birbirlerini suçladılar

Adana'da kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaptıktan sonra diri diri gömüp öldüren kardeşlerin, yakalanınca birbirini suçladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güneşli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan ve koltuklarında kan lekesi olan 01 DPP 54 plakalı otomobili inceleyen polis, Gökhan Nas isimli şahsın diri diri gömülerek öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Polis, cinayetin ardından yaptığı araştırmada, Nas'ı öldüren zanlıların daha önce Nas ile ortak iş yapan ve dolandırıldıklarını ileri süren ağabey Halil ile kardeşi Mehmet Sait S. olduğunu belirlemiş, iki şüpheliyi de kısa sürede yakalamıştı. Zanlılar ile yapılan görüşmelerde iddiaya göre cinayetin şu şekilde işlendiği belirlendi:



"Halil ve Mehmet Sait S., 17 Şubat günü gece Gökhan Nas ile Bahçelievler Mahallesi'nde otomobilde buluştu. Otomobili Gökhan Nas sürüyordu. Kardeşlerden biri Nas'ın yanına diğeri ise arka koltuğa oturdu. Halil S. ile Mehmet Sait S. para istedi ancak Nas vermeyince arka koltukta oturan kardeş kolu ile Nas'ın boğazından tuttu. Diğer kardeş ise yumrukla Nas'ı dövmeye başladı. Bir süre kardeşler böyle işkence yaptı. Nas'ın aldığı darbeler sonrası yüzü kanlar içinde kaldı. Arkada oturan kardeş de Nas'ın boğazını uzun süre sıkınca Nas kendinden geçti. Kardeşler bunun üzerine Nas'ı olay yerine yakın moloz yığınlarının olduğu yere getirdi. Burada Nas'ı otomobilden indiren kardeşler derin olmayan bir çukur kazarak içine attı. Daha sonra da üzerine moloz parçaları atarak olay yerinden kaçtı."



Ayrıca, Nas'ı kimin öldürdüğü konusunda ifadelerinde birbirini suçlayan zanlılar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa getirildi. Herhangi bir saldırı olma ihtimaline karşı çelik yelek giydirilip, zırhlı araçla getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.