Genç kızın gasp yalanı

14 Şubat’ta sevgilisine hediye alan genç kız, yolda babasına yakalanınca hediye ile çantasını çöp kutusuna atarak “Gasp edildim” dedi

Konya'da iki kişi tarafından dövülüp, çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığını ileri süren genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı. Şule G. (21) 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı erkek arkadaşına hediye aldıktan sonra evine doğru giderken yolda babasıyla karşılaştı. Bir anda paniğe kapılan genç kız, paketle birlikte çantasını çöp konteynırına attı. İki kişi tarafından çantasının gasp edildiğini söyleyen Şule G.'yi polis merkezine götüren babası, zanlıların yakalanmasını istedi. Caddedeki güvenlik kameraları incelendi. Genç kızın çelişkili ifadeleri ve cep telefonunun çantasıyla çalınması yerine yanında olmasından şüphelenen polis, Şule G.'nin yeniden ifadesine başvurdu. Şule G., ifadesinde erkek arkadaşına aldığı hediye ile birlikte eve gittiği sırada babasını gördüğünü, babasından koktuğu için de paket ile içinde kimlik kartı ve 10 lira bulunan çantasını çöpe attığını itiraf etti.