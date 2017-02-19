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İzmir'de ten 5 aylık çıktı!

AA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 22:50
İzmir'de şüpheli paketten 5 aylık cenin çıktı!
İzmir'de şüpheli paketten 5 aylık cenin çıktı!

İzmir'de çöp konteynerinin yanına bırakılan in içinden 5 aylık çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinin yanında beş aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek bulundu. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan çöp konteynerinin yanında bir poşet gördü.
Poşeti inceleyen vatandaşlar içerisinde cenin olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede, poşetin içinde, 5 aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek cenin olduğunu belirledi. Cenin savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, cenini bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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