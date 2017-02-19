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Ukrayna'dan getirdiği koyunlar beşer beşer doğurdu

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 19:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 02:08
Ukrayna'dan getirdiği koyunlar beşer beşer doğurdu
Ukrayna'dan getirdiği koyunlar beşer beşer doğurdu

Bursalı besici Mustafa Aydın'ın Ukrayna'dan getirdiği koyunlar beşiz doğurdu.