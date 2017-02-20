Bavulla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı!

Hopa Sarp sınır kapısınra Türkiye'ye giriş yasağı olan gürcü kadın bavulda yakalandı. Gürcü S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis bavulu açtırınca gözlerine inanamadı. S.A, yurt dışı yasağı olan sevgilisini bavul ile Türkiye'ye sokarken yakalandı.

Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Sarp sınır kapısında görevli polisler son yılın en ilginç kaçakçılık olayına imza attılar. Pasaport kontrolü sırasında Gürcü vatandaşı S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis kontrol için bavulunu açtırdı.

BAVULDAN KADIN ÇIKTI

S.A'nın bavulunun açmasının ardından polis şaşkına döndü. Bavul açılınca içerisinden 38 yaşında bir kadın çıktı. Son yılların en ilginç kaçakçılık olayına imza atan polis çantadan çıkan M.M'yi gözaltına aldı.



GİRİŞ YASAĞI VAR

Yakalanan M.M'nin Türkiye'de uzun yıllar bulunduğu ancak vize ihlali nedeni ile Türkiye'den 3 ay önce sınır dışı edildiği ortaya çıktı. M.M'nin Türkiye'ye giriş yasağı olduğu için arkadaşı S.A ile birlikte bu yolu denediği ortaya çıktı. M.M ve S.A gözaltına alındı.