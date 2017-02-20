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nde bıçıklı kavga: 1 ölü

DHA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 07:39 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 07:40
Deve güreşinde bıçıklı kavga: 1 ölü
Deve güreşinde bıçıklı kavga: 1 ölü

'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen sonrası çıkan kavgada 28 yaşındaki Bahri Onhan öldü, Emrah Buhran yaralandı.

Olay, Sümer Futbol Sahası yanındaki sahasında bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine saldıran iki gruptan Bahri Ongan ve Emrah Buhran (32) bıçaklandı. Kavga araya girenler tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bahri Ongan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Emrah Buhran'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

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