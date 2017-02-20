Emine Erdoğan Suriyeli kadınları Külliyede ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, farklı meslek gruplarından kadınların katılımıyla gerçekleşen kabulde, sığınmacılar konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra insani yardım alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Emine Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sığınmacı politikasını ve meslek sahibi kadınlar için hayata tutunabilecekleri imkanlar oluşturma konusunda, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını anlattı.

"İstiyoruz ki ülkemizde dünyaya gelen çocukları kayıp bir nesil olmaktan çıkarıp, onlara temel eğitimlerini verelim. Gençler üniversite eğitiminden geri kalmasın." ifadelerini kullanan Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulunun, üniversitelerde, Suriyeli gençler için özel öğrenci statüsünde kontenjanlar açtığını hatırlattı.

"Türkiye bölgedeki ülkelere rol model olabilir"

Devletin kamplarında sağlıktan eğitime, pek çok sosyal imkanın sağlandığını belirten Erdoğan, sığınmacıların önemli bir oranının kadınlardan oluştuğunu, bu nedenle geçici barınma merkezlerinde kadınlara yönelik özel düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, bu "Ensar-muhacir kardeşliği"nden, kültürlerarası köprüler inşa etmek gerektiğine işaret ederek, kadınların sosyal hayata katılmalarının, üretim hayatına katkı vermelerinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasının eşiğinde bulunduğunu anlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin millet iradesi ile yazdığı kendi özgün hikayesinin, bölge ülkelere model olabileceğini bildirdi.

"Türkiye'de bulunmak bir umut"

Toplantıda, öğretmen, doktor, avukat ve diğer meslek gruplarına mensup Suriyeli kadınlar da söz alarak, sorunlarını ve taleplerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunma imkanı veren Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileten sığınmacı kadınlar, "Kalplerindeki duyguların ifade edebildiklerinin çok ötesinde olduğunu" söyledi.

Sığınmacı kadınlar, Türkiye'de bulunmanın kendileri için bir umut olduğunu, mesleklerini icra edebilecekleri, eğitimlerini sürdürebilecekleri imkanlar aradıklarını vurgulayarak, Türkçe öğrenmek ve bu ülkenin bir parçası olmak istediklerini belirtti.