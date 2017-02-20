İranlı sahte polislere nefes kesen operasyon

İstanbul’da kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri dolandıran İran uyruklu 2’si kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yakalandıkları operasyon polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer ilçelerinde kendilerine polis süsü vererek, özellikle Arap turistlere yönelik, üst ve çanta araması bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, 16 Şubat Perşembe günü Fatih'te içerisinde bulundukları araçta yakaladı. Kadın şüpheliler R. S. N., B. B. ile erkek şüpheliler V. F., A. R. A., A. G. olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin dolandırıcılık yaparken kullandığı tahmin edilen 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet polis yeleği, 1 adet kelepçe ve 5 adet rozet ele geçirildi.

NEFES KESEN OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İranlı sahte polislerin yakalandığı nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Fatih'te bulunan bir cadde üzerinde bulunan aracın önünü kesen polisler, hızlı bir şekilde aracın etrafını sararak şüphelileri kıskıvrak yakalıyor. İşlek bir caddede yolun karşısına geçtikleri sırada operasyon anına denk gelen vatandaşların operasyonu oldukları yerde durarak izlemesi dikkat çekiyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.