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Maltape'de

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 06:55 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 06:58
Maltape'de yangın
Maltape'de yangın

'de beş katlı bir binanın çatı katında çıkan da maddi hasar meydana geldi.

Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerindeki beş katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Apartmanda bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edildiği yangına , Kartal, Büyükkalköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için diğer ara sokaklardan yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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