Polisten kaçarken ağır yaralandı

Güngören’de seyir halindeki bir araç, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen, polisin kovaladığı şüphelilerden birine çarptı.

D100 karayolu Merter mevkisinde hırsızlık zanlısı 3 kişi, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kovalama sonucunda 1 şüpheli yakalandı, diğer 2 şüpheli ise D100 Karayolu'na inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Seyir halindeki bir araç, şüphelilerden birine çarptı. Yaya, çarpmanın şiddetiyle metrobüs bariyerlerine düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan üçüncü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı, yakalanan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.