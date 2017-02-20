Tepki çeken 'Suriyeli' paylaşımına, 'Şakalaşmaydı' açıklaması

Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan ve büyük tepki çeken H.K. olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu söyledi. Fotoğraftaki Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştığını söyleyen H.K., "Fotoğrafı paylaşırken üzerine yazdığım cümleler hatalıydı. Yazmamam gerekirdi" diye konuştu.

İzmir'in Bornova İlçesi Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde çalışan H K. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullandığı Ş.K. isimli hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yerde yatan bir Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırırken görülen H.K, yanına da 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notunu düştü. 'Yorumlar' kısmında ise olayın aslını soranlara H.K. "Sabah işe geç gelmenin cezasını kestim" diye yanıt verdi.

16 Şubat Perşembe günü yapılan bu paylaşım sosyal medyada hızla yayılmaya ve tepki çekmeye başladı. Haber sitelerinde de konu edilen paylaşım üzerine çok tepki aldığını belirten H.K, olayı Doğan Haber Ajansı muhabirine anlattı.



'İKİMİZ DE İŞÇİYİZ'



Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen K., "Benim işveren olduğum yönünde haberler var. Ben işveren değil, o iş yerinde işçiyim. İkimiz de kalite kontrol bölümünde çalışıyoruz. Mustafa 3-4 aydır bizimle çalışıyor. Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var" dedi.



'TEHDİT EDENLER VAR'



Paylaşımın üzerine çok fazla tepki mesajı aldığını belirten H.K., "Hakaret edenler, tehdit edenler var. Ben de cevap vermek yerine bir süreliğine hesabımı dondurdum. Olay ciddi olsaydı çok farklı şekilde tepki verebilirdim. Ancak olayın şaka olduğunu bildiğim için mesajlara yanıt bile vermiyorum" diye konuştu.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, HAKARET ETTİ

Gözaltına alındıktan sonra bir gazetecinin "Neden yaptın?" sorusu üzerine gazetecinin üzerine yürüyen H.K. "Sana mı soracağım lan çakal" diye yanıtladı.



Mustafa ile olaydan sonra 19 Şubat Pazar günü telefonla konuştuklarını söyleyen K, "Bana Facebook üzerinden mesaj attı. İşi bırakacağını söyledi. Bırakmamasını söylediğimde, aldığı haftalığın yetmediğini belirtti. Telefonla konuşmaya devam ettik. Para işinin çözülebileceğini işini bırakmamasını söyledim" dedi.



'ŞAKA OLDUĞUNA İNANIYORUM'



Olayı öğrendikleri andan itibaren araştırmaya başladıklarını belirten İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ise H.'ı uzun süredir tanıdığını söyledi. Ata, "H. yıllar önce de yanımda çalışmıştı. H.'ı tanıdığım için bu olayın özünde şaka olduğuna inanıyorum. Çalışan arkadaşlarımız birbiriyle sürekli şakalaşırlar. Sabah işyerinde şakalaştıktan sonra Facebook'tan paylaşımı yapıyor. Suriyeliye şiddet uygulanıyor gibi bir paylaşım. Tabii ki bunu tasvip etmiyoruz, olmaması gereken bir şey. Kendisine sorduğumda şaka olduğunu söyledi. Bundan iki yıl önce Ayakkabıcılar Sitesi'nde Suriyeliler ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Şu sıralarda bir gerginlik yok sitede şu an. Zaman zaman şakalaşmalar olacaktır. Ancak fotoğrafın üzerine yazılan yazıda sıkıntı var, olmaması gerekiyor. Böyle paylaşımlardan kaçınmak gerek. Suriyeliler bizim misafirimiz birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.