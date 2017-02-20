Yarım mercimeğe katalog sığdırdı

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, hat eserlerini mercimek tanelerinin üzerine işledikten sonra bir santimetrekare boyutunda katalog yaptı

üç mikro heykeltıraştan biri olarak tanınan Necati Korkmaz, Türk hat sanatının en büyük eserlerinden 25'ini yarım mercimek tanelerinin üzerine işledikten sonra bir santimetrekare boyutunda katalog yaptı. Mercimek tanesi üzerine yazabilmek için tilki bıyığının tek kılını fırça yerine kullandığını anlatan Korkmaz, "Mikro boyutta heykel çalışmaları da yapıyorum. Onları da örümcek kılının en sertiyle işliyorum. Örümcek bacağındaki kılları kazıma aparatı olarak kullanıyorum" dedi.

SAÇIMDAN DÜŞEN KIL HEYKELİ KIRDI

Korkmaz, şöyle devam etti: "Sanayi ürünü bir fırça ile benim yazdığım yazıyı yazamazsınız. Mutlaka doğadan diken, kıl ve benzeri parçaları bulmanız gerekiyor." Korkmaz, çalışmalarının zarar görmesi halinde baştan başlaması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sanatta hatanın dönüşü yok. Toplu iğnenin başına Yeni Cami ve güvercinleri çalışıyordum. Başımdan düşen bir kılın mikroskop altında uçuşunu gördüm. 'Eyvah' dedim. Gitti caminin minarelerinden birini kırdı."