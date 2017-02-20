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Yaşlı çifti ölüm seccadede yakaladı

AA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 17:56
Yaşlı çifti ölüm seccadede yakaladı
Yaşlı çifti ölüm seccadede yakaladı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edemeyen yaşlı çift namaz kıldıkları sırada seccade üzerinde can verdi.

Merkeze bağlı Sipahiler köyünde yaşayan Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan komşuları, kapısı açık olan eve girdi.

Karı kocayı seccade üzerinde hareketsiz gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çerçen çiftinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri şüphesi üzerinde duruluyor.