2 kişinin öldüğü kazadan sonra kaçan tır sürücüsü tutuklandı

Bursa’da çevre yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından firar edip daha sonra polis tarafından saklandığı bahçe evinde yakalanan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 41 UE 460 plakalı tır, Bursa Çevre Yolunun Bursa-İzmir karayolu bağlantısı yakınında İrfaniye Mahallesi mevkisinde damperi açık ilerlerken 5 metre yüksekliğindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın damperi köprüye asılı kaldı. Damperin altındaki şasi bölümü yaklaşık 100 metre ileri savruldu. Sürücü ise tırın kupasıyla yoluna devam etti. Bu sırada, Sadettin Koç (61) idaresindeki 16 GG 887 plakalı otomobil, yola savrulan şasiyi fark edemeyerek çarptı. Korkunç kazada, otomobil sürücüsü Sadettin Koç ile araçta bulunan eşi Ümmügül Koç (58), olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir süre sonra kaçtığı tırın kupasını da yol üzerinde bırakıp yaya olarak yoluna devam eden firari sürücü kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, isminin Cemil Sekmen (43) olduğu öğrenilen tır sürücüsünü Akçalar Mahallesi'nde saklandığı bir bahçe evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Görükle Polis Merkezine teslim edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan sürücü taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklandı. Sekmen'in ifadesinde "İsteyerek olmadı. Olay bir kazaydı. Dorsemin açık olduğunu hatırlamıyorum. Tırı kurtarmak için gittim kaçmadım" dediği öğrenildi.