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Devlet hastanesinde inanılmaz soygun!

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 07:42
Devlet hastanesinde inanılmaz soygun!
Devlet hastanesinde inanılmaz soygun!

Çorum’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.

Çorum Sungurlu ilçesi Devlet Hastanesinde ameliyathanedeki cihazlar çalındı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesinde safra kesesi ameliyatlarında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan iki adet teleskop cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hastaneden 2 hafta önce çalındığı fark edilen teleskop cihazlarını çalanların bulunması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.