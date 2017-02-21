Devlet hastanesinde inanılmaz soygun!

Çorum’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.

Çorum Sungurlu ilçesi Devlet Hastanesinde ameliyathanedeki cihazlar çalındı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesinde safra kesesi ameliyatlarında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan iki adet teleskop cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hastaneden 2 hafta önce çalındığı fark edilen teleskop cihazlarını çalanların bulunması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.