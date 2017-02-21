Fatih'teki kahvehaneye silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te, kahvehanede oyun oynayanlara yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan Nejdet Aslan hayatını kaybetti.

Fatih'te dün akşam kahvehanede oyun oynayan gruba yönelik silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kahvehanede oturan kişilere silahla ateş açtıktan sonra kaçan motosikletli iki şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kahvehanedeki kişilerin de ifadelerine başvurdu.

Bu arada, silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Nejdet Aslan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayda yaralanan diğer 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fatih Şehit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazım Bey Sokak'taki kahvehaneye, dün akşam motosikletle gelen kasklı iki kişi, içeride oyun oynayanlara silahla ateş açtıktan sonra kaçmış, saldırıda biri ağır 6 kişi yaralanmıştı.