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İstanbul'da

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 21:54
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde 24 Şubat Cuma günü yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den () yapılan açıklamaya göre, , , Esenyurt, ve ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde ne gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 24 Şubat Cuma günü 08.00 ile 19.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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