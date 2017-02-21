Okulda çocukları korkutan Pitbull için karar verildi

Bursa'da okul bahçesinde oyun oynayan çocuklara korku dolu anlar yaşatan başıboş Pitbull barınağa teslim edildi. Sahibi hakkında ise "toplum güvenliğini taksirle tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki Ayten Bozkaya İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Başıboş Pitbull köpeği okul bahçesine girdi. Korku saçan köpek, okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırmaya çalışınca çocuklar korku içerisinde balkona tırmandı. Çocuklar korkudan balkona tırmanıp anne babalarını arayınca polis ve itfaiye seferber oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri önce köpeğin sahibini aradı. Bulamayınca belediye ekiplerine haber verdi. 1 saat balkonda kalan çocuklar köpeğin sahibi gelince kurtarılabildi. Polis ekipleri köpeğin sahibini köpek ile birlikte polis merkezine götürdü.



Sahibine teslim edilmedi

Tasmasız ve ağızlıksız dolaşan Pitbull cinsi köpeği sahibine teslim etmeyen ekipler zabıtaya haber verdi. Polis merkezine gelen Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, veteriner yardımıyla köpeği hayvan barınağına götürdü. Köpeğin sahibi S.M.(26) hakkında da "toplum güvenliğini taksirle tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.