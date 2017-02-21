Ölümün secdede yakaladığı yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’ün Sipahiler köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edemeyen ve namaz kıldıkları sırada seccadede can veren yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki akşam evlerinde yatsı namazını eda ettikleri sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek secdede hayatlarını kaybeden 3 çocuk sahibi Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çifti için cenaze töreni yapıldı.



Karabük Köprübaşı Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde İl Müftüsü Halil Bektaş, anne ve babasına son görevini yapması için üzerindeki cübbe ve sarığı çıkarıp Mustafa Çerçen'e vererek, "Osman ve Ayşe teyzemiz namazlarını eda ettikleri sırada secde halinde ruhlarını teslim etmişler. Rabbimize ibadet ederken nefsimizi teslim edebilmeyi cümlemize nasip eylesin" diyerek helallik istedi.





Fatih Mahallesi Camii imamlığı yapan Mustafa Çerçen, anne ve babasının cenaze namazlarını kıldırdıktan sonra yaşlı çift Sipahiler köyünde toprağa verildi.