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Sokak ortasında : 1 ölü, 1 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 04:41
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

’da gece yarısı sokak ortasında çıkan da bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, 24.00 sıralarında merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, Ahmet Özler (29) ve Fatih Karakaya'yı (27) silahla vurdu. Karakaya, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yüz üstü düşerken, Özler, bacağından yaralandı. Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Karakaya'yı Fırat Üniversitesine, Özler'i ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karakaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan tespit etti.

Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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