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Türkiye'yi yasa boğan olayda korkunç gelişme

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 22:10
Türkiye'yi yasa boğan olayda korkunç gelişme
Türkiye'yi yasa boğan olayda korkunç gelişme

'de yayınlanan sabah kuşağı ile Tatlı Sert programında, tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürülen 'ın babası dehşet saçtı.

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra, hurdacı tarafından tecavüz edilip, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki 'ın babası 44 yaşındaki Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe'yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkıştı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Kupal, henüz belirlenemeyen nedenle evde eşi Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü.

Bilal Kupal, daha sonra kendisini göğüs ve karnından bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu.

Gürültüleri duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekibi tarafından yaralı halde bulunan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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